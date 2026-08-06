Политика
6 августа 12:22
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«Вечерняя Казань»

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Хуснуллин предложил проложить железную дорогу к Индийскому океану через Иран

Вице-премьер считает, что России нужен запасной маршрут на случай проблем в Босфоре и Ормузе.

Хуснуллин предложил проложить железную дорогу к Индийскому океану через Иран

Автор фото: kremlin.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ТАСС заявил, что России необходимо проработать железнодорожный выход к Индийскому океану. По его словам, при рисках в Босфоре и Ормузском проливе могут потребоваться альтернативные пути — через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. «Любые варианты выхода к Индии годятся», — подчеркнул он.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что строительная отрасль уже сейчас способна осваивать дополнительно около триллиона рублей в год. Если гарантировать такой объём на пять лет вперёд, можно нарастить мощности и строить ещё больше.

Ормузский пролив остаётся заблокированным Ираном с начала войны против США и Израиля. Сейчас идут переговоры о восстановлении судоходства, но Тегеран требует плату в размере от пяти до семи процентов от стоимости грузов, а Вашингтон настаивает, что никто не должен контролировать пролив и взимать сборы.

Ранее мы рассказывали, что США и Иран оказались на грани полномасштабной войны. Издание The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщило, что поводом стала гибель американских военных в Ираке и Иордании.

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