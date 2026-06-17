Россия готова сотрудничать с азиатскими государствами.

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Перспективы цифрового развития обсудили в рамках саммита России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Что заместили в РФ, какие продукты работают за рубежом и что готовы предложить странам организации, рассказал директор Центра информационных технологий Татарстана Камиль Газизов.

ЦИТ Татарстана всегда был внутренним государственным интегратором и занимался поддержкой госорганов в части информационных технологий. Однако, по словам Газизова, в последнее время, как и по всей стране, в республике встал вопрос импортозамещения, создания собственных продуктов, ПО и цифрового суверенитета.

— Это то, к чему медленно, но верно приходят и другие страны – и мы это видим. Многие понимают, что мир многополярен. Не нужно зацикливаться на чем-то одном, а выбирать решения, которые позволяют быть независимыми, – отметил Газизов.

Также перечислил Газизов и то, что Россия успела сделать для создания цифрового суверенитета. Так, за 36 месяцев в стране заменили весь базовый IT-стек (технологический стек), а сегодня отечественными считаются уже более 85% программного обеспечения (ПО) страны. Госуслуги он назвал мировым эталоном цифрового правительства – сервис имеет уже более ста миллионов пользователей. Операционная система ««Астра Линукс»», которая пришла на замену Microsoft, уже сертифицирована для обработки гостайны. В России реализованы все сегменты: операционные системы, офисы, почты, мессенджеры.

При этом Россия готова предлагать и передачу своих технологий, сотрудничество с азиатскими странами, добавил директор татарстанского ЦИТа. Например, в сфере государственных сервисов и искусственного интеллекта.

Напомним, что в Казани с 17 по 19 июня проходит юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Главной площадкой для дискуссий станет современный международный выставочный центр «Казань Экспо». Как столица готовилась к принятию гостей, читайте в материале.



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