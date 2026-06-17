Форум продлится с 17 по 19 июня и соберет более тысячи делегатов в составе 16 миссий из 13 стран мира.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики для участия в саммите Россия — АСЕАН, который проводится в Казани с 17 по 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Форум соберет более тысячи делегатов в составе 16 миссий из 13 стран мира. Ради безопасности первых лиц государств и спокойного проведения саммита столица Татарстана официально переходит на особое дипломатическое положение.

Напомним, что главной площадкой для дискуссий станет современный международный выставочный центр «Казань Экспо». Делегаты обсудят углубление экономического и инвестиционного партнерства, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прогнозирует жаркую политическую повестку.

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