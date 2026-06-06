Казань ждёт лидеров всех стран АСЕАН на саммит 17–18 июня
Лавров выразил надежду на приезд президента Филиппин и назвал встречу ключевым событием.
Россия рассчитывает собрать в Казани руководителей всех государств Ассоциации Юго-Восточной Азии. Саммит Россия — АСЕАН пройдёт 17–18 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье, посвящённой 50-летию дипломатических отношений с Филиппинами.
Лавров выразил надежду, что в Казань приедет и президент Филиппин Фердинанд Маркос. Он подчеркнул, что саммит станет ключевым событием в рамках юбилейных мероприятий и позволит подвести итоги более чем 35-летнего сотрудничества между Россией и АСЕАН.
На встрече планируют обсудить развитие взаимодействия в самых разных сферах: торговля, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука, технологии, образование, туризм и культурно-гуманитарное сотрудничество. Также участники намерены определить новые направления для совместной работы.
Ранее сообщалось, что участие президента РФ Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН в Казани прорабатывается. На саммит съедутся главы государств и правительств десяти стран.
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