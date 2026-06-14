Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
Лидеры России и США договорились о встрече во время телефонного разговора.
В ближайшее время спецпосланник президента Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер вновь посетят Россию. О визите в Кремль договорились российский и американский лидеры во время телефонного разговора. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Напомним, что в последний раз Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву в январе 2026 года.
В ходе беседы Дональд Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине, подчеркнул Ушаков. Лидер США выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо помнить о трагедии холокоста.
Также российский лидер поздравил Трампа с восьмидесятилетием. Беседа длилась около 55 минут, общение несло дружественный характер. Во время разговора они обсудили возможные контакты представителей двух стран. По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлениями Путина, поблагодарил его и сообщил, что президент России первым из иностранных лидеров позвонил ему.
Помимо договоренности о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву, лидеры затронули вопрос завершения русско-украинского конфликта. Трамп заявил, что готов поговорить с Зеленским, если тот захочет приехать в Москву. Путин же заявил, что попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре России не изменят ситуации на фронте.
Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что мирное соглашение США с Ираном будет подписано в ближайшие дни. Об этом американский лидер рассказал журналистам, передает РИА Новости. Трамп заметил, что сейчас они находятся в финальной стадии того, что станет «очень-очень хорошей сделкой». Эта сделка не позволит Ирану ни в какой форме иметь ядерное оружие. Также будет открыт незамедлительно Ормузский пролив.
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