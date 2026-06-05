Путин: «Изоляции России изначально не было»
В этом виновата предыдущая администрация США.
Президент Росси Владимир Путин заявил, что изначально Россия не была изолирована. Этому поспособствовала предыдущая администрация США, потом подхватила Европа. И сейчас она справляется даже лучше, чем Америка, пошутил глава государства.
Торговля с Соединенными штатами и странами Запада продолжается и сейчас. Энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами также не прекращаются. Работа ведётся и по другим направлениям.
К тому же на ПМЭФ приехали представители США и Европы, что не может не радовать, заключил российский лидер.
Ранее Путин обвинил власти Европы в провоцировании хаоса по всему миру. По словам президента, Россия всегда открыта для тех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве.
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