Политика
5 июня 18:18
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«Вечерняя Казань»

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Путин: «Изоляции России изначально не было»

В этом виновата предыдущая администрация США.

Путин: «Изоляции России изначально не было»

Автор фото: kremlin.ru

Президент Росси Владимир Путин заявил, что изначально Россия не была изолирована. Этому поспособствовала предыдущая администрация США, потом подхватила Европа. И сейчас она справляется даже лучше, чем Америка, пошутил глава государства.

Торговля с Соединенными штатами и странами Запада продолжается и сейчас. Энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами также не прекращаются. Работа ведётся и по другим направлениям.

К тому же на ПМЭФ приехали представители США и Европы, что не может не радовать, заключил российский лидер.

Ранее Путин обвинил власти Европы в провоцировании хаоса по всему миру. По словам президента, Россия всегда открыта для тех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве.

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