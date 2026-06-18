В ООН осудили удар дрона по автобусу с детьми под Брянском
Представитель генсека ООН назвал такие атаки запрещёнными и потребовал их прекратить.
В Организации Объединённых Наций отреагировали на трагедию в Брянской области, где украинский дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой. Представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что такие атаки запрещены международным гуманитарным правом.
«Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Они должны быть немедленно прекращены», — сказал он РИА Новости. При этом кто именно нанёс удар, в ООН уточнять не стали.
Трагедия случилась 17 июня. Автобус вёз ребят из белорусского Гомеля. Погибла женщина — жена одного из тренеров. Пострадали восемь человек, сначала сообщалось о шести. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал случившееся спланированной акцией Киева. В Белоруссии пообещали найти всех причастных и наказать.
Ранее мы писали, что семь человек погибли при ударе дрона по автобусу «Москва — Симферополь». Ещё 11 пассажиров пострадали.
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