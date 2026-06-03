Семь человек погибли при ударе дрона по автобусу «Москва — Симферополь»
Ещё 11 пассажиров пострадали.
В городе Енакиево ДНР украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, погибли семь человек, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести.
Всем пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин в мессенджере «Макс».
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