Автор фото: kremlin.ru

Попадание украинских дронов в общежитие колледжа в Старобельске не могло быть связано с работой ПВО или РЭБ и было не случайным. Три волны из 16 беспилотников били в одно и то же место, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Количество погибших в результате удара Киева выросло до шести человек. Рядом не находится никаких военных объектов, и по итогам атаки Кремль «сделает выводы», добавил Путин. В МИД заявили, что Киев и его кураторы взяли на себя ответственность за эскалацию конфликта, а налет был «целенаправленной атакой в духе германских нацистов». Подобные удары планируются и проводятся ВСУ при помощи НАТО, достоверные данные Киеву передают западные столицы. Россия, в свою очередь, призывает осудить «кровавый теракт» в Старобельске.

Президент также призвал солдат ВСУ не выполнять приказы и не участвовать в преступлениях Украины. Атака на Старобельск подтверждает «террористический и неонацистский характер киевского режима». Путин подчеркнул, что ситуация в зоне СВО превращается для противника из сложной в «катастрофическую». По вопросу случившегося будет собрано совещание Совбеза ООН.

Напомним, что в момент удара в зданиях находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Под завалами могут оставаться еще 18 детей, но работы приходилось временно останавливать из-за возможности повторной атаки.

