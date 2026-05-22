Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР
Для Киева ситуация на фронте превращается из сложной в катастрофическую, добавил президент.
Попадание украинских дронов в общежитие колледжа в Старобельске не могло быть связано с работой ПВО или РЭБ и было не случайным. Три волны из 16 беспилотников били в одно и то же место, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.
Количество погибших в результате удара Киева выросло до шести человек. Рядом не находится никаких военных объектов, и по итогам атаки Кремль «сделает выводы», добавил Путин. В МИД заявили, что Киев и его кураторы взяли на себя ответственность за эскалацию конфликта, а налет был «целенаправленной атакой в духе германских нацистов». Подобные удары планируются и проводятся ВСУ при помощи НАТО, достоверные данные Киеву передают западные столицы. Россия, в свою очередь, призывает осудить «кровавый теракт» в Старобельске.
Президент также призвал солдат ВСУ не выполнять приказы и не участвовать в преступлениях Украины. Атака на Старобельск подтверждает «террористический и неонацистский характер киевского режима». Путин подчеркнул, что ситуация в зоне СВО превращается для противника из сложной в «катастрофическую». По вопросу случившегося будет собрано совещание Совбеза ООН.
Напомним, что в момент удара в зданиях находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Под завалами могут оставаться еще 18 детей, но работы приходилось временно останавливать из-за возможности повторной атаки.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.