Госсекретарь США Марко Рубио заявил о приостановке переговоров России и Украины
Соединенные Штаты не намерены участвовать в бесконечных безрезультатных раундах, заметил дипломат.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США приостановлены, объявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран НАТО в Стокгольме. Его слова передает Life.ru.
По словам дипломата, сейчас никаких обсуждений не проходит, но в будущем возможно изменение ситуации. Также предыдущие раунды переговоров не дали результатов, но, по словам Рубио, США готовы и дальше выполнять функцию медиатора. При этом он подчеркнул, что американские представители не хотят тратить время впустую, поэтому США не намерены участвовать в бесконечных безрезультатных раундах.
В будущем, однако, возможно подключение других участников к переговорам, но пока что ни у кого в мире нет такой возможности, подчеркнул госсекретарь.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что в переговорах с Украиной при посредничестве США была взята пауза, пока что решения о следующем раунде нет. Украина, по словам помощника, знает, что нужно сделать, чтобы новый раунд переговоров прошел успешно. При этом в будущем переговоры возобновятся, но когда это будет, на данный момент неизвестно.
