СИБУР взял на себя обязательства помогать каждому ребёнку финансово, социально и с медициной.

Автор фото: Антон Катушенок / РИА Новости

Компания «СИБУР» объявила, что дети сотрудников, погибших при чрезвычайной ситуации на Нижнекамскнефтехиме, получат комплексную поддержку до достижения 18 лет. Всего речь идёт о двенадцати детях: самой младшей участнице программы попечения полтора года, остальным — от младшего возраста до четырнадцати лет. Каждому обещают финансовую, социальную и медицинскую помощь.

В пресс-службе, что семьи погибших получили по 10 миллионов рублей, а госпитализированные сотрудники — по 3 миллиона рублей. Из 27 человек, попавших в больницу, в медицинском учреждении сейчас остаются двое, а 16 уже вернулись к работе.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Мощный взрыв на территории Нижнекамскнефтехима произошёл 31 марта. Спасательные работы длились неделю. Всего пострадавших около 70 человек, раненых отправляли в больницы Нижнекамска, Казани и Москвы. Компания также взялась восстановить балконы и заменить разбитые окна в соседних с предприятием жилых домах. Причины случившегося всё ещё выясняются, расследованием занимаются Ростехнадзор, прокуратура и Следственный комитет, скоро должны состояться пожарная и инженерная экспертизы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.