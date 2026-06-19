Происшествия
19 июня 23:12
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«Вечерняя Казань»

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Челнинец ловко ввез «Хонду» из-за рубежа без пошлин, но авто отошло государству

Теперь предприимчивому контрабандисту придется отдать 900 тысяч рублей таможенных платежей и пени.

Челнинец ловко ввез «Хонду» из-за рубежа без пошлин, но авто отошло государству

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Набережных Челнах суд изъял у жителя иномарку, которую тот незаконно провез через границу под видом «транспортного средства, используемого для международных перевозок». Владелец начал пользоваться своей новой «Хондой» в личных целях, однако транспортную прокуратуру это не устроило, сообщает ведомство.

По требованию прокурора таможня еще раз проверила автомобиль, ввезенный в 2021 году, и владельца. После этого ему начислили 900 тысяч рублей таможенных платежей и пени, которые он так и не погасил. Авто изъяли в собственность государства.

Ранее на таможне прокомментировали очередь из сотен машин на границе России с Казахстаном. Основной причиной затора очевидцы считали усиленный таможенный контроль, нацеленный на борьбу с серым импортом.

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