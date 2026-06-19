Происшествия
19 июня 21:31
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Дело Лерчек отдали на рассмотрение другому судье

Прокуратура потребовала вновь провести экспертизу состояния блогера.

Дело Лерчек отдали на рассмотрение другому судье

Автор фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Уголовное дела блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) теперь будет вести другой судья — Джемал Курбанов. Об этом сообщает РИА Новости.


Это действие может быть связано с тем, что прокуратура потребовала вновь провести экспертизу состояния Лерчек — блогер ходит в спортивный зал и тренируется, хотя ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. С этой несостыковкой некто обратился в ведомство с заявлением.

Напомним, Арбитражный суд закрыл дело о банкротстве Лерчек. Изначально тяжбы инициировала налоговая инспекция из-за задолженности блогера в 172 миллиона рублей, но ее в итоге удалось погасить. Ей грозила потеря доли в собственной фирме «Би Фит» и права занимать руководящие должности на некоторое время.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ракетную опасность ввели в Татарстане утром

Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.