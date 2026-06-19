Дело Лерчек отдали на рассмотрение другому судье
Прокуратура потребовала вновь провести экспертизу состояния блогера.
Уголовное дела блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) теперь будет вести другой судья — Джемал Курбанов. Об этом сообщает РИА Новости.
Это действие может быть связано с тем, что прокуратура потребовала вновь провести экспертизу состояния Лерчек — блогер ходит в спортивный зал и тренируется, хотя ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. С этой несостыковкой некто обратился в ведомство с заявлением.
Напомним, Арбитражный суд закрыл дело о банкротстве Лерчек. Изначально тяжбы инициировала налоговая инспекция из-за задолженности блогера в 172 миллиона рублей, но ее в итоге удалось погасить. Ей грозила потеря доли в собственной фирме «Би Фит» и права занимать руководящие должности на некоторое время.
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