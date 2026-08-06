Происшествия
6 августа 08:00
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«Вечерняя Казань»

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Хищения через банкоматы в России взлетели в десятки раз за год

Такие кражи достигли сотен миллионов рублей.

Хищения через банкоматы в России взлетели в десятки раз за год

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России резко подскочило число краж через банкоматы. По данным Центробанка, за второй квартал 2026 года мошенники провели 1,7 тысячи таких операций — это больше, чем за весь прошлый год. По сравнению с прошлым кварталом рост в 2,2 раза, а за год — больше чем в 76 раз. Всего за три месяца украли 252,3 миллиона рублей.

Схема работает через обман: людей убеждают снять деньги, а потом внести их обратно через банкомат, но уже на счета аферистов. Либо просят сразу положить имеющуюся наличность на чужие реквизиты.

ЦБ считает именно внесение средств операцией без согласия клиента, потому что снятие человек подтверждает пин-кодом сам. Средний квартальный ущерб от таких хищений в прошлом году был около 99 миллионов, а теперь вырос в разы.

Ранее мы писали, что россиянам разрешат пополнять счета через сторонние банкоматы. При этом подключение такой услуги остается на усмотрение финансовой организации.

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