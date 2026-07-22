Общество
22 июля 09:20
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«Вечерняя Казань»

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Прокуратура Татарстана предупредила о новой схеме с наличными через банкомат

Мошенники пугают утечкой данных и заставляют снимать деньги, чтобы внести их обратно.

Прокуратура Татарстана предупредила о новой схеме с наличными через банкомат

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане мошенники обкатывают свежую схему. Теперь они не просто просят перевести деньги, а заставляют снять наличные и внести их обратно через банкомат по своим реквизитам. Якобы так сбережения попадут на «основной счёт Центробанка» и спасутся от утечки.

Схема работает на страхе. Жертве звонят или пишут под видом полиции и финансовой разведки, запугивают уголовной ответственностью за чужую незаконную деятельность. А потом дают «спасительную» инструкцию: обналичить все деньги и переложить их в другой терминал по продиктованному номеру. Обещают, что средства тут же вернутся на счёт, но на деле они уходят аферистам.

Прокуратура республики напоминает: если во время разговора сердце колотится и хочется немедленно выполнить приказ незнакомца — это главный сигнал опасности. Надо просто положить трубку. Полиция и банки никогда не просят снимать наличные и перекладывать их в другие терминалы.

Ранее мы писали, что российские банки требуют смягчить режим блокировок при снятии наличных. Финансовые организации хотят предоставить жителям возможность доказать законность проводимых операций, даже если они попали под признаки мошенничества.

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