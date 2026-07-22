Общество
22 июля 09:40
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«Вечерняя Казань»

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В Казани простились с первым зампредом Торгово-промышленной палаты Татарстана

Артура Николаева запомнили как человека безотказного и высокого профессионала.

В Казани простились с первым зампредом Торгово-промышленной палаты Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прошла церемония прощания с первым заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артуром Николаевым. Он скончался на 59-м году жизни. Гражданская панихида состоялась в конгресс-зале ТПП.

Соболезнования выразили правительство республики, коллеги из других регионов и руководители организаций. Похоронили Артура Сергеевича на кладбище в посёлке Мирном. В ТПП его запомнили как человека безотказного и высокого профессионала, всегда готового прийти на помощь.

Николаев пришёл в Торгово-промышленную палату в 2000 году начальником организационного отдела. С 2006 года занимал пост зампредседателя правления, а с 2012-го возглавлял Европейский информационный консультационный центр Татарстана.

Ранее мы писали, что ушла из жизни заслуженный работник культуры Татарстана Нафиса Сабирзянова. Татарстанцы знали ее как поэтессу и режиссера.

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