Общество
22 июля 09:58
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«Вечерняя Казань»

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Не попавшие в Артек дети поедут в лагерь сразу после возобновления его работы

Заявки на отдых в Крыму рассмотрят в приоритетном порядке, как только позволит ситуация.

Не попавшие в Артек дети поедут в лагерь сразу после возобновления его работы

Автор фото: vk.ru/artekrussia

Школьники, которые не смогли отдохнуть в Международном детском центре «Артек» в эту смену, получат путевку сразу после восстановления работы лагеря. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Заявки на отдых в Крыму рассмотрят в приоритетном порядке, как только позволит ситуация. Для родителей, которые уже оплатили путевки, осуществляется возврат средств за неиспользованные дни. Как отметил Кравцов, инфраструктура Артека готова к приему детей в любой момент.

Напомним, что всех детей из международного детского центра вывезли в конце июня. Их отправили домой и в лагеря Краснодарского края. Решение обусловлено остановкой летней оздоровительной кампании в Крыму, где не прекращается топливный кризис из-за ударов дронов ВСУ. Кравцов лично контролирует ситуацию.

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