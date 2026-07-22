В Татарстане выбрали четырех новых мировых судей
Все претенденты успешно прошли проверки и полностью соответствуют требованиям к должности.
В Казани на 22-м заседании Государственного совета Татарстана избрали четырех новых мировых судей. Их кандидатуры представил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.
Он подчеркнул, что все претенденты успешно прошли проверки, предусмотренные федеральным законодательством, и полностью соответствуют требованиям к должности мирового судьи.
- Препятствий для их избрания нет, — заключил Гильмутдинов.
На трехлетний срок мировыми судьями стали Азат Ягудин, который будет работать в Московском судебном районе Казани (судебный участок № 6), и Люзия Ганиева, представляющая Нижнекамский судебный район (судебный участок № 11).
Судья в отставке Ильнур Юнусов получил назначение на должность мирового судьи судебного участка № 1 по Сармановскому району на один год без ограничения полномочий.
Также на три года мировым судьей назначена Лейсан Исмагилова, которая будет работать в Ново-Савиновском судебном районе Казани (судебный участок № 2).
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