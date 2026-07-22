Общество
22 июля 10:36
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«Вечерняя Казань»

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Прокуратура заставила школы в Азнакаево заплатить перевозчику долг

Образовательные учреждения не рассчитались за транспортные услуги, трёх сотрудников наказали.

Прокуратура заставила школы в Азнакаево заплатить перевозчику долг

Автор фото: прокуратура Татарстана

В Азнакаево прокуратура вмешалась в ситуацию с долгами перед предпринимателем. Два образовательных учреждения района заключили контракты на перевозки с компанией «Фривей». Перевозчик свои обязательства выполнил полностью, а вот платить ему не спешили.

Надзорное ведомство внесло представление, возбудило административное дело за нарушение порядка оплаты, и материалы ушли в УФАС. В итоге задолженность больше 52 тысяч рублей погасили полностью, а три должностных лица получили дисциплинарные взыскания.

Ранее мы писали, что бизнесмену заплатили за оборудование после вмешательства прокуратуры Татарстана. Заказчик отказывался выполнять обязательства.

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