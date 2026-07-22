Дуров анонсировал встроенный криптокошелёк в Telegram без комиссии
Этим летом он появится у миллиарда пользователей, контроль над средствами останется у владельца.
Основатель мессенджера Павел Дуров объявил о запуске встроенного криптокошелька Gram Wallet прямо в Telegram. По его словам, это будет крупнейшее в истории развёртывание некастодиального кошелька. Уже летом доступ к нему получат больше миллиарда пользователей мессенджера.
Переводы обещают мгновенные и без комиссии. Кошелёк будет некастодиальным, то есть все ключи и контроль над деньгами останутся у самого пользователя. Сейчас в Telegram уже есть бот Wallet, но это сторонний независимый проект. Gram — новое название нативной криптовалюты блокчейна TON, ранее известной как Toncoin.
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