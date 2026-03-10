В результате ссоры житель Бугульмы получил удары в живот и шею.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Осенью прошлого года рядом с магазином «Виктория» на улице Ленина в Бугульме произошла не самая обычная драка: из-за внезапных разногласий уроженец Рима накинулся на местного жителя с ножом. Нападавший предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Итальянец нанес бугульминцу удары в жизненно важные органы — в живот и шею. Потерпевший выжил, а иностранцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее казанец чуть не погиб в результате драки. На улице Железнодорожников в столице республики случилась потасовка между 34- и 38-летним мужчинами. Первый из них пытался задушить пьяного оппонента и скрылся с места преступления, думая, что у него получилось его убить. Однако пострадавший все-таки смог получить медицинскую помощь.

