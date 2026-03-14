Казанец обманул горожанку, покупающую деталь автомобиля через интернет
Жителям города советуют при онлайн-покупках проверять надежность продавца.
В полицию Казани обратилась 39-летняя горожанка. Женщина хотела купить автомобильную решетку радиатора через популярный интернет-сайт, но нарвалась на мошенника.
Автор объявления предложил ей внести предоплату за товар. После того как женщина перечислила ему 43 тысячи рублей, продавец исчез со связи. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сотрудники уголовного розыска задержали его. Мошенником оказался 31-летний житель Казани, который признал свою вину полностью. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Жителям республики напоминают, что при онлайн-покупках нужно проверять надежность продавца и читать отзывы. Не стоит переводить деньги на неизвестные счета.
Ранее сообщалось, что курьер мошенников, забравший у казанского пенсионера 190 тысяч рублей, задержан. Парня взяли очень быстро.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.