Местная жительница дважды попалась на продаже алкоголя несовершеннолетним.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани вынесли приговор 45-летней местной жительнице, которая дважды попалась на продаже алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщили в прокуратуре Приволжского района.

21 ноября 2025 года женщина, уже привлекавшаяся к административной ответственности за аналогичное нарушение, вновь продала ребенку бутылку пива. На этот раз дело возбудили по уголовной статье 151.1 УК РФ.

Продавщица полностью признала вину. Суд назначил ей штраф 50 тысяч рублей в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.