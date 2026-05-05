Количество погибших из-за атаки БПЛА на Чебоксары выросло до двух человек
В результате налета дронов пострадали еще 34 жителя, среди них — ребенок.
Из-за ударов ВСУ по Чебоксарам погибли двое человек. Еще 34 жителя пострадали, сообщает «База».
Среди раненых оказался ребенок. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Все получившие ранения госпитализированы и находятся под присмотром врачей. Аварийно-спасательные работы продолжаются, а в Чувашии еще не отменили угрозу новой атаки.
Ранее сообщалось, что пять человек получили осколочные ранения, в том числе стеклом. Троих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
Напомним, что беспилотник врезался в жилой дом в Чебоксарах. Он попал в квартиру на шестом этаже, выбиты стекла. По имеющейся информации, были повреждены восемь квартир.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
