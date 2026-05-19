Пострадал 46-летний мужчина.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани в квартире на четвертом этаже дома по улице Кул Гали на пожаре пострадал 46-летний мужчина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, пожар начался из-за короткого замыкания розетки. При этом электропроводка в квартире не менялась с момента постройки дома в 1980 году. Загорелись мебель и вещи в квартире, площадь возгорания составила 10 «квадратов».

Прибывшие пожарные потушили огонь, пострадавший получил ожог руки, от госпитализации он отказался.

В МЧС напомнили, что пожары возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Ранее сообщалось, что почти сто пожаров произошло в Татарстане — погибли трое. В МЧС жителей просят уделить особое внимание зарядке телефонов, из-за которой стабильно случаются трагедии.

