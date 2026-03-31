Парень в Буинском районе провез на капоте инспектора и попал под следствие
Ночная погоня чуть не обернулась трагичным исходом для правоохранителя.
В Буинском районе Татарстана автоинспекторы остановили машину без государственных регистрационных знаков. Во время общения с сотрудниками ГАИ водитель начал движение и наехал на инспектора, который стоял перед авто. Тот ухватился за капот, а нарушитель поехал на высокой скорости.
Парень игнорировал запрещающие сигналы светофора, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. В это время сотрудник свободной рукой разбил лобовое стекло машины. Это и вынудило парня остановиться.
Нарушителем оказался 19-летний молодой человек. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медосвидетельствования отказался. Водительских прав у него никогда не было. На него составили материалы по четырем статьям об административных правонарушениях. Авто поместили на спецстоянку.
Также собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что в Болгаре татарстанец устроил гонку с ДПС, стрельбой и выездом на встречку. Пьяный водитель не успокоился, пока не протаранил патрульную машину.
