Происшествия
31 марта 14:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Парень в Буинском районе провез на капоте инспектора и попал под следствие

Ночная погоня чуть не обернулась трагичным исходом для правоохранителя.

Автор фото: МВД по РТ

В Буинском районе Татарстана автоинспекторы остановили машину без государственных регистрационных знаков. Во время общения с сотрудниками ГАИ водитель начал движение и наехал на инспектора, который стоял перед авто. Тот ухватился за капот, а нарушитель поехал на высокой скорости.

Парень игнорировал запрещающие сигналы светофора, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. В это время сотрудник свободной рукой разбил лобовое стекло машины. Это и вынудило парня остановиться.

Нарушителем оказался 19-летний молодой человек. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медосвидетельствования отказался. Водительских прав у него никогда не было. На него составили материалы по четырем статьям об административных правонарушениях. Авто поместили на спецстоянку.

Также собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Болгаре татарстанец устроил гонку с ДПС, стрельбой и выездом на встречку. Пьяный водитель не успокоился, пока не протаранил патрульную машину.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.