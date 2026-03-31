Ночная погоня чуть не обернулась трагичным исходом для правоохранителя.

Автор фото: МВД по РТ

В Буинском районе Татарстана автоинспекторы остановили машину без государственных регистрационных знаков. Во время общения с сотрудниками ГАИ водитель начал движение и наехал на инспектора, который стоял перед авто. Тот ухватился за капот, а нарушитель поехал на высокой скорости.

Парень игнорировал запрещающие сигналы светофора, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. В это время сотрудник свободной рукой разбил лобовое стекло машины. Это и вынудило парня остановиться.

Нарушителем оказался 19-летний молодой человек. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медосвидетельствования отказался. Водительских прав у него никогда не было. На него составили материалы по четырем статьям об административных правонарушениях. Авто поместили на спецстоянку.

Также собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела, сообщили в МВД по Татарстану.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.