В Болгаре татарстанец устроил гонку с ДПС, стрельбой и выездом на «встречку»
Пьяный водитель не успокоился, пока не «протаранил» патрульную машину.
В Болгаре инспекторы ГИБДД заметили авто, которое виляло из стороны в сторону. На требования сотрудников водитель не отреагировал и попытался скрыться, резко набрав скорость. Полицейские с сиренами начали погоню за нарушителем, повторяя свои требования в громкоговоритель, однако и это не помогло — пришлось применить табельное оружие. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Инспекторы сделали несколько предупредительных выстрелов «в воздух», после чего выстрелили уже по автомобилю. Но и это водитель проигнорировал, свернул на другую улицу и выехал на «встречку». Погоня закончилась тем, что нарушитель боком врезался в патрульную машину и был вынужден все-таки остановиться из-за поломки авто.
Местного «шумахера» задержали — им оказался житель 25-ти лет в алкогольном опьянении. На него самого составили пять протоколов об административных нарушениях, а авто отправили на штрафстоянку.
Ранее в Казани задержали еще одного лихача, однако на этот раз им оказался подросток. Один раз он все же успел скрыться с места ДТП, но в итоге все равно попался в руки полиции.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
