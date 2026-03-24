24 марта 12:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Болгаре татарстанец устроил гонку с ДПС, стрельбой и выездом на «встречку»

Пьяный водитель не успокоился, пока не «протаранил» патрульную машину.

Автор фото: МВД по РТ

В Болгаре инспекторы ГИБДД заметили авто, которое виляло из стороны в сторону. На требования сотрудников водитель не отреагировал и попытался скрыться, резко набрав скорость. Полицейские с сиренами начали погоню за нарушителем, повторяя свои требования в громкоговоритель, однако и это не помогло — пришлось применить табельное оружие. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Инспекторы сделали несколько предупредительных выстрелов «в воздух», после чего выстрелили уже по автомобилю. Но и это водитель проигнорировал, свернул на другую улицу и выехал на «встречку». Погоня закончилась тем, что нарушитель боком врезался в патрульную машину и был вынужден все-таки остановиться из-за поломки авто.

Местного «шумахера» задержали — им оказался житель 25-ти лет в алкогольном опьянении. На него самого составили пять протоколов об административных нарушениях, а авто отправили на штрафстоянку.

Ранее в Казани задержали еще одного лихача, однако на этот раз им оказался подросток. Один раз он все же успел скрыться с места ДТП, но в итоге все равно попался в руки полиции.

Популярное
РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
