Происшествия
23 июля 11:27
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

С начала года на воде в Татарстане погиб 31 человек

Среди погибших трое детей.

С начала года на воде в Татарстане погиб 31 человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году на водных объектах Татарстана погиб 31 человек. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в республике рассказал замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ - главный государственный инспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.

Среди 31 погибшего было трое детей, спасти смогли 25 человек - в их числе шестеро несовершеннолетних.

- За аналогичный период прошлого года погибли 44 человека, в том числе 4 детей. Спасены были 26 взрослых, 4 ребенка, - отметил Мокеев.

Всего с начала года в Татарстане произошло 45 происшествий на воде - в прошлом году их было больше (58). При этом не все ЧП происходили летом - например, один татарстанец погиб, провалившись под лед, остальные случаи гибели пришлись на падение в воду с берега и сооружений (15), падение с сапборда (2), купание в необорудованном месте (9) и происшествие с маломерным судном (4).

Ранее мы писали, что за первое полугодие 2026 года в Казани произошло 34 ДТП с байками. Показатели на семь случаев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

скриншот трансляции
В Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом

Основная проблема связана с резким спросом.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.