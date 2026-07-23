Среди погибших трое детей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году на водных объектах Татарстана погиб 31 человек. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в республике рассказал замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ - главный государственный инспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.

Среди 31 погибшего было трое детей, спасти смогли 25 человек - в их числе шестеро несовершеннолетних.

- За аналогичный период прошлого года погибли 44 человека, в том числе 4 детей. Спасены были 26 взрослых, 4 ребенка, - отметил Мокеев.

Всего с начала года в Татарстане произошло 45 происшествий на воде - в прошлом году их было больше (58). При этом не все ЧП происходили летом - например, один татарстанец погиб, провалившись под лед, остальные случаи гибели пришлись на падение в воду с берега и сооружений (15), падение с сапборда (2), купание в необорудованном месте (9) и происшествие с маломерным судном (4).

Ранее мы писали, что за первое полугодие 2026 года в Казани произошло 34 ДТП с байками. Показатели на семь случаев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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