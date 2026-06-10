Артистке было 84 года.

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет, причиной называется внезапная сердечная смерть после продолжительной болезни. Об этом сообщает Mash.

В сентябре 2025 года артистка провела неделю в кардиологической реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. У нее диагностировали гипертонию, стенокардию, атеросклероз.

Людмила Чурсина снималась в большом количестве фильмов и сериалов, включая «Угрюм-река», «Помнить или забыть», «Интерны», «Закрытая школа — 4».

Дата и место похорон пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что скончалась актриса Кэтрин О’Хара. Зрители знают ее по роли в первых двух частях «Один дома».

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