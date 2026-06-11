Обязательные медицинские осмотры работники не проходили.

Автор фото: tatarstan.ru

Сотрудников с поддельными медкнижками, которые не проходили обязательные медицинские осмотры, обнаружили в кафе в нижнекамском аэропорту Бегишево. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Работники кафе представили при трудоустройстве работодателю поддельные медицинские книжки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного иного официального документа».

Также при проверке в кафе нашли в продаже продукты с истекшим сроком хранения и отсутствующей маркировкой. Эти нарушения могли повлечь вредное воздействие на здоровье работников аэропорта и пассажиров.

Руководителю кафе внесли представление, был составлен административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». После этого нарушения устранили.

Ранее сообщалось, что если права пассажиров в аэропорту не соблюдаются, люди могут обратиться за помощью. Если вы считаете, что права были нарушены, можно обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

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