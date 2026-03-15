Происшествия
15 марта 19:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Метроэлектротрансе прокомментировали ЧП с казанцем и проводами троллейбуса

Пешеходу оказали медпомощь и отпустили домой.

Автор фото: соцсети

В МУП «Метроэлектротранс» подтвердили, что в результате обрыва троллейбусных проводов мужчина, проходящий мимо, не умер. В соцсетях распространилась ошибочная информация о его смерти.

«На пересечении улиц Пушкина и Профсоюзной в направлении Речного порта при движении троллейбуса оборвалась изношенная оттяжка контактной сети. Вследствие чего пострадал пешеход», - говорится в сообщении.

Пострадавшему была оказана первая помощь. Затем его увезли в больницу. После полного обследования его отпустили домой.

Напомним, источник «Вечерней Казани» заявил, что пострадавший при обрыве троллейбусных проводов жив. Из травм — только ушибы. Он упал из-за удара проводов по голове.

Всё самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.