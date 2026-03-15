В Метроэлектротрансе прокомментировали ЧП с казанцем и проводами троллейбуса
Пешеходу оказали медпомощь и отпустили домой.
В МУП «Метроэлектротранс» подтвердили, что в результате обрыва троллейбусных проводов мужчина, проходящий мимо, не умер. В соцсетях распространилась ошибочная информация о его смерти.
«На пересечении улиц Пушкина и Профсоюзной в направлении Речного порта при движении троллейбуса оборвалась изношенная оттяжка контактной сети. Вследствие чего пострадал пешеход», - говорится в сообщении.
Пострадавшему была оказана первая помощь. Затем его увезли в больницу. После полного обследования его отпустили домой.
Напомним, источник «Вечерней Казани» заявил, что пострадавший при обрыве троллейбусных проводов жив. Из травм — только ушибы. Он упал из-за удара проводов по голове.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Температура поднимется до +12 градусов.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.