Происшествия
28 апреля 09:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жители Осиново жалуются на вонючую воду: после душа зуд кожи и выпадают волосы

УК игнорирует жалобы людей.

Автор фото: соцсети

В редакцию «Вечерней Казани» обратилась жительница посёлка Осиново, ЖК «Радужный». Женщина жалуется на качество воды. По её словам, уже месяц из крана течёт вода с резким запахом.

— Вонь по видео не передать, — говорит она. — Сантехнику приходится мыть чуть ли не каждый день. После душа возникает зуд на коже, начали выпадать волосы.

Воду подаёт «Региональная сетевая компания» из Оргсинтеза. В ресурсоснабжающей организации заверяют, что каждый день берут пробы и все показатели в норме.

Тарифы: горячая вода — 220 рублей за куб, холодная — 42,5 рубля за куб.

Жители регулярно пишут жалобы в управляющую компанию, но результата нет.

В администрации Зеленодольска ответили, что руководство Осиновского сельского поселения уже ведёт работу по обнаружению источника загрязнения.

Ранее мы писали, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит воду в посёлке Самосырово — люди жалуются на кожные болезни. Жители говорят, что из скважин идёт вода неестественного цвета, непригодная для питья и быта.

