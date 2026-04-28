Жители Осиново жалуются на вонючую воду: после душа зуд кожи и выпадают волосы
УК игнорирует жалобы людей.
В редакцию «Вечерней Казани» обратилась жительница посёлка Осиново, ЖК «Радужный». Женщина жалуется на качество воды. По её словам, уже месяц из крана течёт вода с резким запахом.
— Вонь по видео не передать, — говорит она. — Сантехнику приходится мыть чуть ли не каждый день. После душа возникает зуд на коже, начали выпадать волосы.
Воду подаёт «Региональная сетевая компания» из Оргсинтеза. В ресурсоснабжающей организации заверяют, что каждый день берут пробы и все показатели в норме.
Тарифы: горячая вода — 220 рублей за куб, холодная — 42,5 рубля за куб.
Жители регулярно пишут жалобы в управляющую компанию, но результата нет.
В администрации Зеленодольска ответили, что руководство Осиновского сельского поселения уже ведёт работу по обнаружению источника загрязнения.
Ранее мы писали, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит воду в посёлке Самосырово — люди жалуются на кожные болезни. Жители говорят, что из скважин идёт вода неестественного цвета, непригодная для питья и быта.
