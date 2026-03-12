Замдиректора челнинской организации был оштрафован за нарушение на 50 тысяч рублей.

Автор фото: gji.tatarstan.ru

Управляющие организации Татарстана обязаны очищать от снега не только тротуары и козырьки, но и крышки люков, а также освободить подъезды к пожарным гидрантам. Об этом напомнили в пресс-службе Жилинспекции республики.

В Набережных Челнах проверили УК «Электротехников» и обнаружили большое количество нарушений в обслуживании придомовых территорий домов № 56/17 и 56/23. Жителей встречали заснеженные дворы, заблокированные люки колодцев и недоступные пожарные гидранты. Снежные шапки на крышах и козырьках могли в любой момент упасть, также снег в большом количестве складировали на детских площадках и в зонах зеленых насаждений.

Заместитель директора УК «Электротехников» по части 2 статьи 14.1.3 КоАП был оштрафован на 50 тысяч рублей.

В Жилинспекции заметили, что челнинцы в феврале оценили работу ООО УК «Электротехников» всего на 3,11 балла. Эта оценка была получена на основе отзывов на портале «Госуслуг» и анализа аппарата уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Ранее сообщалось, что директору казанской УК грозит дисквалификация за рухнувший рядом с людьми снег. Мать едва успела спасти ребенка.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.