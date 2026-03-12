ЖКХ
12 марта 10:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

УК Татарстана предупредили, что от снега нужно очищать проезды к гидрантам

Замдиректора челнинской организации был оштрафован за нарушение на 50 тысяч рублей.

УК Татарстана предупредили, что от снега нужно очищать проезды к гидрантам

Автор фото: gji.tatarstan.ru

Управляющие организации Татарстана обязаны очищать от снега не только тротуары и козырьки, но и крышки люков, а также освободить подъезды к пожарным гидрантам. Об этом напомнили в пресс-службе Жилинспекции республики.

В Набережных Челнах проверили УК «Электротехников» и обнаружили большое количество нарушений в обслуживании придомовых территорий домов № 56/17 и 56/23. Жителей встречали заснеженные дворы, заблокированные люки колодцев и недоступные пожарные гидранты. Снежные шапки на крышах и козырьках могли в любой момент упасть, также снег в большом количестве складировали на детских площадках и в зонах зеленых насаждений.

Заместитель директора УК «Электротехников» по части 2 статьи 14.1.3 КоАП был оштрафован на 50 тысяч рублей.

В Жилинспекции заметили, что челнинцы в феврале оценили работу ООО УК «Электротехников» всего на 3,11 балла. Эта оценка была получена на основе отзывов на портале «Госуслуг» и анализа аппарата уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Ранее сообщалось, что директору казанской УК грозит дисквалификация за рухнувший рядом с людьми снег. Мать едва успела спасти ребенка.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.