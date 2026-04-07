Алена Ащеулова: «Высокая ставка сделала рефинансирование невозможным»
Инфляция «съела» реальные доходы, из-за чего запас прочности домохозяйств исчерпался быстрее, чем ожидали банки.
Объем просроченной задолженности в Татарстане в 2025 году составил 41,1 миллиарда рублей. Доля «просрочки» в общем объеме выданных кредитов выросла за год с 2,8 до 3,5%. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка по Татарстану. При этом объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в республике на 1 января 2026 года также вырос — с 0,4 до 0,9% от общего объема кредитного портфеля физлиц — и составил 6,3 миллиарда рублей.
В Татарстане выросла доля просроченных платежей в общем объеме выданных кредитов: с 2,8% в 2024 году показатель увеличился до 3,5% в 2025-м. По мнению территориального директора компании «Цифра брокер» в Казани Алены Ащеуловой, рост просрочки объясняется эффектом «запаздывающей волны», когда высокая ключевая ставка сдерживает выдачу новых кредитов, а заемщики, взявшие обязательства в 2023–2024 годах, столкнулись с пиковыми платежами. При этом снижение реальных располагаемых доходов с учетом инфляции привело к тому, что запас прочности домохозяйств исчерпался быстрее, чем ожидали банки.
— Здесь сработал эффект «накопленного утомления». Кредиты, выданные в 2021–2023 годах, прошли стадию «регулярных просрочек» (1–3 месяца) и перешли в стадию безнадежных, так как у заемщиков не осталось ресурсов для восстановления платежеспособности. Инфляция «съела» реальные доходы, а высокая ставка сделала рефинансирование невозможным, — поделилась своим взглядом на происходящее Ащеулова.
В ближайшие 6–9 месяцев эксперт прогнозирует дальнейший умеренный рост просрочки (до 4–4,5% по необеспеченным кредитам в Татарстане и до 1,2–1,5% по ипотеке). Пик просрочки придется на второй-третий квартал 2026 года, когда окончательно исчерпают себя ресурсы рефинансирования и продаж имущества.
— Критическая доля просрочки для розничного портфеля 5–7% — это зона, где банки начинают работать в убыток по данному сегменту, а регулятор вынужден требовать докапитализации. Для ипотеки критический порог ниже, 3–4% (в силу залоговой природы), но мы пока далеки от этого, — заявила собеседница «Вечерней Казани».
На текущий момент риска достижения критической точки нет, уверена Ащеулова. По ее словам, банки подошли к этому циклу с высокой капитализацией и большим запасом провизий. Однако ключевым фактором остается рынок труда. Если безработица начнет расти, например из-за оптимизации на крупных предприятиях Татарстана (КАМАЗ, ТАНЕКО и другие компании), скорость прироста просрочки может ускориться, приближаясь к рисковой зоне.
Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что татарстанцы копят долги из-за высокой инфляции и падающих доходов. Эксперты прогнозируют, что уровень просроченных платежей продолжит умеренно расти, но не достигнет критической точки.
