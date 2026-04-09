Несмотря на рост просрочки, ее доля пока не достигла критической.

Рост доли просроченной задолженности в розничном кредитовании стал общероссийской тенденцией в 2025 году. Ситуация с неплатежами обусловлена значительным ухудшением ситуации в экономике, высокими процентными ставками, большой закредитованностью населения, непоспеванием располагаемых доходов людей за инфляцией. На таком фоне многим гражданам стало заметно труднее обслуживать свои долги, в результате и произошел рост просрочки, причем это наблюдалось как в ипотечном сегменте, так и в сегменте необеспеченных потребительских кредитов. Таким мнением с «Вечерней Казанью» поделился аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Несмотря на такой рост просрочки, ее доля пока не выглядит критической. При этом Банк России фиксирует высокий уровень покрытия плохих кредитов резервами банков. Тем не менее тенденция не может не беспокоить, учитывая по-прежнему сложную ситуацию в экономике и возможность каких-то новых сильных экономических или других шоков, — предупредил собеседник.

Регулятор пока сохраняет жесткие макропруденциальные меры, к которым относятся макронадбавки, лимиты и другие ограничения. Они призваны ограничить нарастание рисков в розничном кредитовании. Эти меры приносят свои плоды, заметил Додонов: Банк России отмечает продолжающееся улучшение новых выдач в последние месяцы. Эксперт надеется, что регулятор сможет удержать ситуацию под контролем.

Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что татарстанцы копят долги из-за высокой инфляции и падающих доходов. Эксперты прогнозируют, что уровень просроченных платежей продолжит умеренно расти, но не достигнет критической точки.