Глава республиканского Агентства инвестразвития Талия Минуллина рассказала, как республика стала одним из регионов-лидеров по товарообороту с Поднебесной — и как выживать малому и среднему бизнесу за счет азиатских рынков.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический (ПМЭФ), участниками и гостями которого стали делегации из более чем 100 стран. Среди них: Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, КНДР, Бразилия, Филиппины и другие. В мероприятии участвуют также и представители российских регионов, в том числе Татарстан. Форум пройдет с 3 по 6 июня.

В рамках первого дня ПМЭФ от республики выступила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Ожидается, что посетит Петербург также и раис Татарстана Рустам Минниханов. О том, с какой программой на ПМЭФ приехали республиканские делегаты, какие соглашения уже удалось заключить и где выступить, — в материале.

Национальные костюмы, чак-чак и роботы

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проводится с 1997 года — и изначально он задумывался как аналог Всемирного экономического форума в Давосе. Сегодня мероприятие выросло до одной из крупнейших международных площадок для привлечения инвестиций и обмена опытом между бизнесом и политикой, а эти сферы, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, всегда тесно соприкасаются.

Ежегодно на ПМЭФ выступают президент, первые лица приглашенных стран, а также участники международных организаций, таких как ООН, ОПЕК, Новый банк развития БРИКС и других. Ожидается, что в этом году мероприятие посетят свыше 20 тысяч участников.

Традиционно форум проводится в «Экспофоруме» — конгрессно-выставочном центре Санкт-Петербурга. Внутри помещения страны-участники и приглашенные регионы особенным образом оформляют свои выставочные стенды. Татарстан в этом году частью своей айдентики представил робота-доставщика, доверху набитого чак-чаком, также сделав ключевым экспонатом стенда роботизированную систему «для демонстрации промышленного технического зрения», реализованную в 2026 году.

Источник: телеграм-канал «Кровавая барыня»

«В этом году концепция стенда — «Татарстан как синтез технологичности и бережного сохранения / развития культурных кодов» выбрана в честь получения Казанью статуса «Культурная столица стран ОИС». Основной идеей концепции стенда Республики Татарстан является демонстрация региона как технологичного лидера по многим динамично развивающимся отраслям экономики, промышленности, культуры, туризма, спорта, молодежной политики и информационных технологий», — передает пресс-служба АИРа РТ слова Талии Минуллиной.

Отметим, что Татарстан — единственный участник мероприятия, представивший двухэтажный стенд, на втором этаже которого располагается переговорная зона. По словам главы агентства, республика подготовила порядка 30 соглашений для подписания — более трети из них заверит лично раис республики Рустам Минниханов.

Основными направлениями работы региона в рамках ПМЭФ в этом году являются исламские финансы, агропромышленность и туризм. Отмечается, что Татарстан уже получил приглашение от Лиги арабских государств принять участие в инвестиционном саммите в Египте.

Выступление Минуллиной: как подружиться с Китаем?

Несмотря на заявленный главой АИРа курс на сотрудничество с исламским миром, первое официальное выступление Минуллиной на ПМЭФ было посвящено Китаю, а точнее тому, как малым и средним российским предприятиям сблизиться с рынками Азии. Тема дискуссии заявлялась организаторами форума, что само по себе наталкивает на мысль: в условиях выхода ОАЭ из ОПЕК, России стал важнее китайский рынок?

Куратор сессии, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев отметил, что МСП сегодня уже обеспечивает около 25% всего несырьевого оборота торговли с Китаем — и эту цифру, как отметил спикер, «можно было и повысить». Тому, как ее повысить в условиях, когда российскому бизнесу сильно «достается», в своем выступлении говорила Талия Минуллина.

Автор фото: скриншот видео

По словам главы агентства, Татарстан и Китай сегодня имеют годовой товарооборот в 3,3 миллиарда долларов. Для сравнения: в прошлом году товарооборот со странами исламского мира у республики достиг восьми миллиардов долларов. Однако даже трех миллиардов с Китаем Татарстану хватило, чтобы оказаться среди российских регионов-лидеров по сотрудничеству с Поднебесной.

В своем выступлении Минуллина определила три столпа успешного сотрудничества с Азией — это развитие институциональной среды, прямое транспортное сообщение и сближение в цифровой среде. Обо всем по порядку.



— У нас сегодня подписаны межправительственные соглашения с рядом провинций — это Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Цзянси, Чунцин. И также у нас есть очень хорошие отношения с городами-побратимами через муниципалитеты — это несколько десятков муниципальных образований, которые тоже подписали соглашение: не только Казань, но и другие города Татарстана. И на уровне муниципалитетов вот это сближение тоже имеет конкретный эффект для бизнеса, — рассказала Минуллина об «институциональной среде».

Отметила глава АИРа и то, что в развитии бизнес-отношений между странами сегодня помогает Генконсульство КНР, открытое в Казани, а также наличие российского торгового представительства в Пекине. «Очень важно, чтобы мы тоже присутствовали там. Потому что невозможно это делать онлайн. Надо быть на этих рынках: и тут, и там», — подчеркнула в своем выступлении Минуллина.

Автор фото: скриншот видео

Относительно же «прямого сообщения» спикер отметила, что сегодня из Казани летают прямые рейсы в китайские города Санья и Шанхай. «Сейчас мы находимся в переговорном процессе по поводу [рейса] Казань-Пекин. Ну, и в перспективе думаем, конечно, про Сычуань, Чэнду — нам тоже рейс туда бы сделать», — поделилась глава АИР РТ.

— Далее: грузоперевозки. Всё-таки логистика и торговля — это грузоперевозки. Вы знаете, что в Татарстане мы основали крупнейший проект. И Владимир Владимирович о нем говорил — это комплекс имени Део Сяопина, который идет из Татарстана в город Ухань. Сегодня это 100 тысяч контейнеров в год, — заявила Минуллина, отметив, что «туда» уходят в основном полимеры (600 тысяч тонн этилена в год), а обратно приходят товары электронной коммерции и народного потребления.

Что же касается третьего столпа «китайского успеха» Татарстана, обозначенного Минуллиной, то зависит он от представленности региона в местных соцсетях. Так, республика, как отметила глава АИРа, активно рассказывает о «своих новостях» на китайской платформе WeChat, Weibo и других.

— Рынок Китая воспринимают, как сильный и высококонкурентный. Наши коллеги из малого и среднего бизнеса нуждаются в образовательных программах: непонятно, как зайти на этот рынок Китая. При этом есть программы: «Сколково» очень хорошую программу делает, но она дорогая. Высшая школа экономики делает хорошую программу по работе с Китаем, например, в Москве. Да, но это единичные примеры, а нам надо переходить на массовое образование, через цифру, если мы хотим обучать наших предпринимателей по работе на рынке Китая. И делать это [нужно] максимально доступным. Потому что у бизнеса сегодня хватает и так куда тратить деньги, особенно после первого января, как вы знаете, — заявила Минуллина, сославшись на собственные исследования Татарстана в сфере бизнеса.

Завершила глава АИРА свое выступление приглашением всех заинтересованных в развитии российско-китайских отношений на республиканский форум РОСТКИ, пройдет который 17-18 августа в Казани.