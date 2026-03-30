Хуже всего ситуация с кредитными картами и потребительскими займами. Даже ипотека, которая традиционно считалась надежной, показывает рост просрочки в два раза.

Доля просроченных кредитов в России достигла уровней, близких к историческим максимумам за последние пять лет. Такие данные по итогам февраля 2026 года привело бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Самый тревожный рост — в сегменте кредитных карт. За два года доля просрочки свыше 90 дней увеличилась с 11,65 процента до 13,61 процента. При этом объем выданных кредиток вырос с 3,5 до 4,7 триллиона рублей.

Еще сложнее ситуация с потребительскими кредитами. Здесь доля «плохих» долгов подскочила с 9,54 процента до 14,02 процента. За два года прирост проблемных займов в этом сегменте превысил 160 миллиардов рублей и достиг 1,15 триллиона. Эксперты связывают это с активной выдачей необеспеченных кредитов в предыдущие периоды.

Автокредиты тоже стали хуже. Доля просрочки выросла с 3,67 процента до 5,78 процента, а в деньгах — с 81,7 миллиарда до 200,8 миллиарда рублей. При этом сам портфель автокредитов за два года увеличился с 2,2 до 3,5 триллиона.

Ипотека остается самым надежным сегментом, но и здесь наметился тревожный тренд. Доля просроченных кредитов выросла более чем в два раза — с 0,5 процента до 1,25 процента. В денежном выражении объем проблемной ипотеки увеличился со 100 до 296 миллиардов рублей.

Если тенденция сохранится, банкам придется ужесточать условия выдачи кредитов. Это может привести к повышению требований к заемщикам и снижению доступности заемных средств.

Ранее мы писали, что малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС.

