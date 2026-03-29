Новшества касаются рассрочек, ипотек, пенсий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 апреля в России заработают новые важные законодательные изменения. Какие именно новшества ждут жителей страны, рассказала «Российская газета».

Так, социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Это коснется более 4,3 миллиона человек, получающих выплаты по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

На 6,8% вырастет также государственное пенсионное обеспечение для отдельных категорий граждан: военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчиков-испытателей, космонавтов, для пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и членов их семей.

С 1 апреля Центральный банк начнет контролировать деятельность операторов сервисов рассрочки. Речь идет о покупке товаров, работ и услуг для личных, семейных и других нужд, не связанных с бизнесом. Новшество не касается прямых договоров между покупателем и продавцом о поэтапной оплате.

Кроме того, вступает запрет на установление разной цены на один и тот же товар в зависимости от того, использует ли покупатель сервис рассрочки или оплачивает покупку другими способами.

С 1 апреля система «Честный знак» начнет блокировку продажи товаров с недействительными сертификатами или декларациями. Касса не пробьёт покупку, если код не найден, товар не вводили в оборот, истёк срок годности или его заблокировали госорганы. Новшество затронет продажу духов, пива, обуви, упакованной воды и шин, введённых в оборот после 1 сентября 2025 года.

Центробанк снижает с 20 до 10 процентов долю кредитов заёмщикам, у которых на кредиты уходит более 80 процентов доходов.

Временно, до 31 декабря, освобождаются от НДС владельцы кафе, ресторанов и столовых, которые работают на упрощённой или патентной системе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.