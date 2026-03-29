Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правила перевода денег в России изменятся с 1 апреля. Носящие технический характер изменения помогут усовершенствовать национальную платежную систему и обеспечить ее соответствие международному стандарту, поделилась с РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

В частности, в реквизитах плательщика должны быть указаны полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, физическим лицам нужно будет указать полностью фамилию, имя и отчество.

Правовой статус и полное имя станут обязательными также для индивидуальных предпринимателей. В случае если физлицо занимается частной практикой, дополнительно должны быть указаны вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.

В реквизите «Назначение платежа» необходимо будет указать информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номер и дату договоров, товарных документов. Ее объем не должен превышать 210 символов.

Новый реквизит «фактический плательщик» заполняется, если деньги переводит представитель налогоплательщика, например бухгалтер по доверенности. В этом случае требуются данные плательщика, его ИНН или код причины постановки на учет, или полное имя физлица.

