29 марта 17:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам напомнили об изменении правил перевода денежных средств

Новшества помогут усовершенствовать национальную платежную систему.

Россиянам напомнили об изменении правил перевода денежных средств

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правила перевода денег в России изменятся с 1 апреля. Носящие технический характер изменения помогут усовершенствовать национальную платежную систему и обеспечить ее соответствие международному стандарту, поделилась с РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили.  

В частности, в реквизитах плательщика должны быть указаны полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, физическим лицам нужно будет указать полностью фамилию, имя и отчество.  

Правовой статус и полное имя станут обязательными также для индивидуальных предпринимателей. В случае если физлицо занимается частной практикой, дополнительно должны быть указаны вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.  

В реквизите «Назначение платежа» необходимо будет указать информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номер и дату договоров, товарных документов. Ее объем не должен превышать 210 символов.  

Новый реквизит «фактический плательщик» заполняется, если деньги переводит представитель налогоплательщика, например бухгалтер по доверенности. В этом случае требуются данные плательщика, его ИНН или код причины постановки на учет, или полное имя физлица.

Ранее в ФНС рассказали, кому в мае заблокируют счета. У ведомства есть полное право заморозить карты некоторым категориям россиян в этот срок.

