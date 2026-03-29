Общество
29 марта 18:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Какова средняя продолжительность жизни в России

Стоит задача повысить показатель еще на несколько лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средняя продолжительность жизни в России уже превысила 73 года. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. 

По прогнозам эксперта, к 2030 году четверть жителей страны составят россияне старше 60 лет.  

- Продолжительность жизни в России растет. К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78—81 года к 2036 году, — поделилась Ткачева.  

По словам специалиста, у достигших 60-летнего возраста мужчин и женщин есть шанс прожить еще порядка 20 лет. При этом, по словам эксперта, важно не только количество, но и качество прожитых лет.

Ранее мы писали, что в России пока не обнаружен новый вариант ковида «Цикада».

Этот подвид вируса меньше распознается иммунитетом человека, предупредили в Роспотребнадзоре.

