Общество
29 марта 16:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

УК вправе самостоятельно модерировать чаты с жильцами в МАХ, заявили в Минстрое

В домовых группах коммунальщики могут устанавливать правила переписки и добавлять нужные функции.

Автор фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Управляющие компании могут сами регулировать общение с жильцами в МАХ. О таком полномочии стало известно из ответа Минстроя на запрос зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, УК — это формально администраторы чатов, поэтому они могут сами устанавливать правила использования чатов и добавлять функции. Однако в Минстрое предупредили, что не стоит в переписке публиковать личные данные жильцов без их согласия. В этом случае компания вполне может разработать и добавить бота, который будет регулировать данный момент.

Кошелев добавил, что, по сути, УК сами обозначают границы своих прав и вовлеченности в данном вопросе. Тем более с 1 сентября не только компании, но и ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить жителям возможность общаться с представителям именно в нацмессенджере.

Ранее сообщалось, что студенты, пользующиеся пригородными поездами «Содружества», могут подтвердить свой льготный статус с помощью цифрового ID в MAX. Для этого достаточно показать QR-код на экране смартфона в приложении.

