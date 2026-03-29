УК вправе самостоятельно модерировать чаты с жильцами в МАХ, заявили в Минстрое
В домовых группах коммунальщики могут устанавливать правила переписки и добавлять нужные функции.
Управляющие компании могут сами регулировать общение с жильцами в МАХ. О таком полномочии стало известно из ответа Минстроя на запрос зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, сообщает РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, УК — это формально администраторы чатов, поэтому они могут сами устанавливать правила использования чатов и добавлять функции. Однако в Минстрое предупредили, что не стоит в переписке публиковать личные данные жильцов без их согласия. В этом случае компания вполне может разработать и добавить бота, который будет регулировать данный момент.
Кошелев добавил, что, по сути, УК сами обозначают границы своих прав и вовлеченности в данном вопросе. Тем более с 1 сентября не только компании, но и ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить жителям возможность общаться с представителям именно в нацмессенджере.
Ранее сообщалось, что студенты, пользующиеся пригородными поездами «Содружества», могут подтвердить свой льготный статус с помощью цифрового ID в MAX. Для этого достаточно показать QR-код на экране смартфона в приложении.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Проверки управляющая компания проводила формально.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.