Экономика
19 марта 10:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет

Оценкой поделился заместитель министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин.

Автор фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

При текущих объемах добычи Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет, заявил в Госдуме замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин. Его слова передает ТАСС.

Чиновник напомнил, что Россия занимает пятое место в мире по запасам угля. В стране имеются запасы угля на 273 миллиарда тонн, в том числе бурый уголь - 146 миллиардов тонн, каменный - 118 миллиардов тонн, антрацит - 9 миллиардов тонн. Доказанные запасы - это 41 миллиард тонн и еще в нераспределенном фонде недр есть 153 миллиарда тонн.

Уровень добычи в 2024 году составил 390 миллионов тонн, по словам замминистра, таким образом, Россия обеспечена доказанными запасами угля на 105 лет по распределенному фонду недр и еще на 700 лет по балансовым запасам.

Ранее сообщалось, что в мире около 50 процентов выбросов углекислого газа связано с деятельностью всего 36 крупных энергетических компаний, занимающихся добычей газа, нефти и угля. Авторы исследования проанализировали объем выбросов при сжигании нефти, угля и газа от 169 крупнейших энергетических компаний мира. В 2023 году эти компании сгенерировали 33,9 миллиарда тонн углекислого газа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.