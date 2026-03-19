Оценкой поделился заместитель министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин.

При текущих объемах добычи Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет, заявил в Госдуме замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин. Его слова передает ТАСС.

Чиновник напомнил, что Россия занимает пятое место в мире по запасам угля. В стране имеются запасы угля на 273 миллиарда тонн, в том числе бурый уголь - 146 миллиардов тонн, каменный - 118 миллиардов тонн, антрацит - 9 миллиардов тонн. Доказанные запасы - это 41 миллиард тонн и еще в нераспределенном фонде недр есть 153 миллиарда тонн.

Уровень добычи в 2024 году составил 390 миллионов тонн, по словам замминистра, таким образом, Россия обеспечена доказанными запасами угля на 105 лет по распределенному фонду недр и еще на 700 лет по балансовым запасам.

