Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет
Оценкой поделился заместитель министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин.
При текущих объемах добычи Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет, заявил в Госдуме замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин. Его слова передает ТАСС.
Чиновник напомнил, что Россия занимает пятое место в мире по запасам угля. В стране имеются запасы угля на 273 миллиарда тонн, в том числе бурый уголь - 146 миллиардов тонн, каменный - 118 миллиардов тонн, антрацит - 9 миллиардов тонн. Доказанные запасы - это 41 миллиард тонн и еще в нераспределенном фонде недр есть 153 миллиарда тонн.
Уровень добычи в 2024 году составил 390 миллионов тонн, по словам замминистра, таким образом, Россия обеспечена доказанными запасами угля на 105 лет по распределенному фонду недр и еще на 700 лет по балансовым запасам.
Ранее сообщалось, что в мире около 50 процентов выбросов углекислого газа связано с деятельностью всего 36 крупных энергетических компаний, занимающихся добычей газа, нефти и угля. Авторы исследования проанализировали объем выбросов при сжигании нефти, угля и газа от 169 крупнейших энергетических компаний мира. В 2023 году эти компании сгенерировали 33,9 миллиарда тонн углекислого газа.
