Сбербанк выступил соорганизатором дебютного выпуска сукук ВЭБ.РФ – первого в России биржевого выпуска облигаций в формате партнерского финансирования.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выпуск структурирован по модели сукук аль-мудараба и стал важным этапом формирования нового сегмента российского долгового рынка. Объем выпуска составил 3,5 миллиарда рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, срок обращения – 2 года. Ориентир расчетной доходности к погашению составляет до 15,35% годовых. Средства от размещения планируется направить на финансирование строительства производственных объектов в Республике Татарстан.

Сбербанк рассматривает развитие сукук как одно из перспективных направлений расширения инструментов привлечения капитала для российских компаний и институтов развития. Такой формат позволяет привлекать средства не только классических инвесторов, но и участников рынка, ориентированных на принципы партнерского финансирования, этичные инвестиции и финансирование проектов реального сектора.

Выпуск сукук ВЭБ.РФ имеет стратегическое значение для российского финансового рынка. Он демонстрирует возможность использования инструментов партнерского финансирования для поддержки промышленных и инфраструктурных проектов, а также создает основу для дальнейшего развития рынка сукук в России.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«Для российского финансового рынка это исторический выпуск. Сукук ВЭБ.РФ выступает первым инструментом такого типа на биржевом долговом рынке России, и его значение выходит далеко за рамки одной сделки. Мы фактически создаем новую практику привлечения капитала, основанную на принципах партнерского финансирования, прозрачности, связи с реальным активом и участии клиентов в экономическом результате проекта».