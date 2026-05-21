В Татарстане будет создан Шариатский комитет по исламским финансам, решение принято пленумом ДУМ РТ в составе президиума, казыев и имам-мухтасибов. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

Создание комитета проходит по аналогии с сертифицирующими органами на рынке халяль-индустрии. Он будет представлять собой экспертный орган по сертификации исламских финансовых продуктов и шариатскому аудиту финансовых институтов. Аналогичные модели сертификации и контроля работают в Малайзии, Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В комитете будут заниматься экспертизой финансовых продуктов и клиентских договоров, вынесением заключений об их соответствии исламским принципам. Также будут разрабатываться исламские финансовые продукты, проводиться независимый шариатский аудит деятельности финансовых организаций.

В работе комитет планирует ориентироваться на стандарты ведущей международной организации в сфере исламских финансов AAOIFI.

