Экономика
21 мая 14:05
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Шариатский комитет по исламским финансам создают в Татарстане

Решение принято пленумом ДУМ РТ в составе президиума, казыев и имам-мухтасибов.

Шариатский комитет по исламским финансам создают в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане будет создан Шариатский комитет по исламским финансам, решение принято пленумом ДУМ РТ в составе президиума, казыев и имам-мухтасибов. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

Создание комитета проходит по аналогии с сертифицирующими органами на рынке халяль-индустрии. Он будет представлять собой экспертный орган по сертификации исламских финансовых продуктов и шариатскому аудиту финансовых институтов. Аналогичные модели сертификации и контроля работают в Малайзии, Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В комитете будут заниматься экспертизой финансовых продуктов и клиентских договоров, вынесением заключений об их соответствии исламским принципам. Также будут разрабатываться исламские финансовые продукты, проводиться независимый шариатский аудит деятельности финансовых организаций.

В работе комитет планирует ориентироваться на стандарты ведущей международной организации в сфере исламских финансов AAOIFI.

Ранее стало известно, будет ли Казань столицей исламских финансов. Российский финансовый рынок стоит на пороге выпуска первой рыночной сделки сукук (исламских инвестиционных сертификатов). Это попытка создать «новую финансовую архитектуру», уверены эксперты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.