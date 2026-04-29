Украина просит отменить решение о взыскании $104 млн в пользу Татарстана
Арбитраж постановил, что государство-ответчик должно выплатить эти деньги инвестору.
В Апелляционный суд Парижа поступило заявление Украины с просьбой отменить решения арбитража, согласно которому с нее будет взыскано $104 миллиона в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Об этом сообщает Global Arbitration Review.
Инвестарбитраж против Украины был инициирован Татарстаном и министерством республики в 2016 году. Речь шла о сумме порядка $300 миллионов - утратах истцами 28,78% акций в совместном с украинским государством предприятии - ЗАО «Укртатнафта».
В 2023 году арбитраж постановил, что, экспроприируя по решениям украинских судов долю Минземимущества Татарстана, государство нарушило соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года, и вынес решение о выплате Украиной инвестору $104 миллионов.
Рассмотрение заявлений Украины об отмене этих решений арбитража в Апелляционном суде Парижа пройдет в ближайшие месяцы, пишет «Коммерсантъ».
Ранее в ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Решение покинуть объединение стран — экспортеров нефти вступит в силу с 1 мая.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Нападавшего задержали.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.