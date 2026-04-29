Арбитраж постановил, что государство-ответчик должно выплатить эти деньги инвестору.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Апелляционный суд Парижа поступило заявление Украины с просьбой отменить решения арбитража, согласно которому с нее будет взыскано $104 миллиона в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Об этом сообщает Global Arbitration Review.

Инвестарбитраж против Украины был инициирован Татарстаном и министерством республики в 2016 году. Речь шла о сумме порядка $300 миллионов - утратах истцами 28,78% акций в совместном с украинским государством предприятии - ЗАО «Укртатнафта».

В 2023 году арбитраж постановил, что, экспроприируя по решениям украинских судов долю Минземимущества Татарстана, государство нарушило соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года, и вынес решение о выплате Украиной инвестору $104 миллионов.

Рассмотрение заявлений Украины об отмене этих решений арбитража в Апелляционном суде Парижа пройдет в ближайшие месяцы, пишет «Коммерсантъ».

