29 апреля 22:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Украина просит отменить решение о взыскании $104 млн в пользу Татарстана

Арбитраж постановил, что государство-ответчик должно выплатить эти деньги инвестору.

Украина просит отменить решение о взыскании $104 млн в пользу Татарстана

В Апелляционный суд Парижа поступило заявление Украины с просьбой отменить решения арбитража, согласно которому с нее будет взыскано $104 миллиона в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Об этом сообщает Global Arbitration Review.  

Инвестарбитраж против Украины был инициирован Татарстаном и министерством республики в 2016 году. Речь шла о сумме порядка $300 миллионов - утратах истцами 28,78% акций в совместном с украинским государством предприятии - ЗАО «Укртатнафта».  

В 2023 году арбитраж постановил, что, экспроприируя по решениям украинских судов долю Минземимущества Татарстана, государство нарушило соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года, и вынес решение  о выплате Украиной инвестору $104 миллионов.  

Рассмотрение заявлений Украины об отмене этих решений арбитража в Апелляционном суде Парижа пройдет в ближайшие месяцы, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Решение покинуть объединение стран — экспортеров нефти вступит в силу с 1 мая.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
