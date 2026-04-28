В ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+
Решение покинуть объединение стран — экспортеров нефти вступит в силу с 1 мая.
Эмираты останавливают свое членство в ОПЕК и ОПЕК+. Это организации государств — экспортеров нефти, созданные еще в 1960 году. Цель — контроль квот добычи топлива. Однако с 1 мая ОАЭ там состоять не будет, заявили в государственном информационном агентстве WAM.
Такие действия были предприняты после переосмысления производственных процессов государства. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи телеканалу Sky News - Arabiya. Он назвал решение «суверенным» и «основанным на долгосрочном стратегическом и экономическом видении». При этом ОАЭ готовы удовлетворить нужды, которые, как ожидается, будут возрастать на энергетическом рынке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина провоцирует ухудшение ситуации на мировом энергетическом рынке через атаки на НПЗ в Туапсе. Дело в том, что там располагается экспортная нефть.
