Политика
28 апреля 15:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ВСУ дестабилизируют мировую энергетику атакой на НПЗ в Туапсе, считает Песков

Киев продолжает усугублять возникший из-за перекрытия Ормузского пролива кризис на рынке нефти.

ВСУ дестабилизируют мировую энергетику атакой на НПЗ в Туапсе, считает Песков

Автор фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Посредством налета на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Украина провоцирует ухудшение ситуации на мировом энергетическом рынке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Как объяснил Песков, рынок и так находится в кризисе из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. Он подчеркнул, что нефть в Туапсе планировали отправить на экспорт по контракту. Киев продолжает увеличивать дефицит топлива в мире.

Напомним, что НПЗ на юге России загорелся из-за упавших обломков беспилотника. Пожар тушили 122 человека и 39 единицы техники.

При атаке дронов ВСУ на Туапсе также погибли двое детей. Обломки БПЛА повредили шесть домов, в том числе многоэтажный.

