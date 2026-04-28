Путин обещал главе МИД Ирана сделать всё для скорейшего мира на Ближнем Востоке
Президент России встретился с Аббасом Арагчи.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи заявил, что Россия готова сделать всё для скорейшего наступления мира на Ближнем Востоке.
«Со своей стороны будем делать всё, что отвечает вашим интересам, интересам всех народов региона, чтобы мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете», — сказал Путин.
Встреча прошла в Кремле. Детали переговоров не раскрываются. Известно, что стороны обсудили ситуацию в зоне персидского конфликта и возможные шаги по деэскалации. Иранский министр, в свою очередь, поблагодарил Россию за усилия.
Ранее мы писали, что Трамп остался недоволен новым предложением Ирана. Тегеран предлагает сначала закончить войну и решить вопросы с судоходством, а ядерную тему обсуждать позже.
