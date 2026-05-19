19 мая 16:43
«Вечерняя Казань»

В России появилось первое руководство по внедрению ИИ для цифровых компаний

Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

На конференции ЦИПР-2026 Сбер впервые представил руководство «AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения» (AI-Disrupt PDLC). Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native).

Фреймворк AI-Disrupt PDLC дает возможность российским компаниям:

- кратно повысить продуктивность благодаря AI-нативному подходу к разработке ПО;

- обеспечить долгосрочное технологическое преимущество через развитие собственной инженерной платформы;

- высвободить творческий потенциал инженеров, делегировав рутину агентным системам;

- создать корпоративные стандарты и платформенные практики для безопасного применения AI в регулируемой среде.

«Когда исполнение становится практически моментальным, единственным дефицитным ресурсом остаётся намерение. В таких условиях выиграют организации, которые переосмыслят весь жизненный цикл разработки, а не просто встроят AI-ассистентов поверх существующих процессов. AI-Disrupt PDLC — новый взгляд на процессы, роли и платформу вокруг намерения. В отличие от Agile-трансформации, это более масштабная, так как в ней меняются сразу все три составляющие — команды/роли, процессы и инструменты. Кроме того, это ответ на вопрос, как перестроить компанию вокруг принципиально новой технологии. Осознанная AI-трансформация даст компании стратегическое преимущество и сформирует новые отраслевые стандарты», - рассказал Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.

В руководстве отмечено, что искусственный интеллект — это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда AI-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего — многофункциональные, интуитивно понятные и персонализированные.

