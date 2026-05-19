В России появилось первое руководство по внедрению ИИ для цифровых компаний
Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам.
На конференции ЦИПР-2026 Сбер впервые представил руководство «AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения» (AI-Disrupt PDLC). Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native).
Фреймворк AI-Disrupt PDLC дает возможность российским компаниям:
- кратно повысить продуктивность благодаря AI-нативному подходу к разработке ПО;
- обеспечить долгосрочное технологическое преимущество через развитие собственной инженерной платформы;
- высвободить творческий потенциал инженеров, делегировав рутину агентным системам;
- создать корпоративные стандарты и платформенные практики для безопасного применения AI в регулируемой среде.
«Когда исполнение становится практически моментальным, единственным дефицитным ресурсом остаётся намерение. В таких условиях выиграют организации, которые переосмыслят весь жизненный цикл разработки, а не просто встроят AI-ассистентов поверх существующих процессов. AI-Disrupt PDLC — новый взгляд на процессы, роли и платформу вокруг намерения. В отличие от Agile-трансформации, это более масштабная, так как в ней меняются сразу все три составляющие — команды/роли, процессы и инструменты. Кроме того, это ответ на вопрос, как перестроить компанию вокруг принципиально новой технологии. Осознанная AI-трансформация даст компании стратегическое преимущество и сформирует новые отраслевые стандарты», - рассказал Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.
В руководстве отмечено, что искусственный интеллект — это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда AI-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего — многофункциональные, интуитивно понятные и персонализированные.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.