Экономика
12 марта 01:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За месяц государственный долг Татарстана увеличился на 36,7 млн рублей

Большая часть – это обязательства по федеральным бюджетным кредитам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Объем государственного долга Татарстана составил 97 978,6 миллиона рублей. Данные по состоянию на 1 марта приводит пресс-служба министерства финансов республики.  

В эту сумму входят  обязательства по федеральным бюджетным кредитам – 90 122,4 миллиона рублей и обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана – 7 856,2 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.  

В сравнении с 1 февраля 2026 года долг увеличился на 36,7 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что зарплата в Вахитовском и Приволжском районах Казани составила 103 тысячи рублей. В экономике районов занята 151 тысяча человек. 

