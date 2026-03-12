Большая часть – это обязательства по федеральным бюджетным кредитам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Объем государственного долга Татарстана составил 97 978,6 миллиона рублей. Данные по состоянию на 1 марта приводит пресс-служба министерства финансов республики.

В эту сумму входят обязательства по федеральным бюджетным кредитам – 90 122,4 миллиона рублей и обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана – 7 856,2 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

В сравнении с 1 февраля 2026 года долг увеличился на 36,7 миллиона рублей.

